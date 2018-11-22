Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'dan 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı /22 Kasım 2018 20:33

Fransa'dan 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı

Fransa Dışişleri 28 Suudi vatandaşına seyahat yasağı koydu. Fransa Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını talep etti.

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu belirlenen 18 kişiye seyahat yasağı koyduğunu açıkladı.

ŞEFFAF VE KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Böylesi bir cinayetin nasıl işlenmiş olduğunun aydınlatılmasını talep eden Fransa tarafından yapılan açıklama metninde şu cümlelere yer verildi:
“Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi, basın özgürlüğü ve en temel haklara karşı işlenmiş aşırı derece vahim suçtur. Suudi yetkililerden cinayete dair şeffaf ve kapsamlı bir cevap bekliyoruz” 
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