Fransa'dan 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu belirlenen 18 kişiye seyahat yasağı koyduğunu açıkladı.





ŞEFFAF VE KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ







Böylesi bir cinayetin nasıl işlenmiş olduğunun aydınlatılmasını talep eden Fransa tarafından yapılan açıklama metninde şu cümlelere yer verildi:

“Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi, basın özgürlüğü ve en temel haklara karşı işlenmiş aşırı derece vahim suçtur. Suudi yetkililerden cinayete dair şeffaf ve kapsamlı bir cevap bekliyoruz”