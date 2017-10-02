Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'daki yangında 3'ü Türk 5 kişi hayatını kaybetti /02 Ekim 2017 14:18

Fransa'daki yangında 3'ü Türk 5 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yangın: 3'ü Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Fransa’nın İsviçre ve Almanya’ya yakın şehri Mulhouse’ta Pazar gecesi yangın çıktı. Sosyal konutta çıkan yangında üçü Türk vatandaşı, beş kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden dördünün çocuk, birinin yetişkin olduğu bildirildi.

Çok sayıda göçmenin yaşadığı Mulhouse’un Bourtzwiller bölgesinde çıkan yangının merdiven boşluğundan başladığı ifade edildi. Hızla büyüyen yangına yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangından 20 kişi kurtarılırken, yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.

L’Alsace gazetesinde yer alan habere göre; kazaya merdiven boşluğuna atılan sigara izmariti neden oldu.

Mulhouse’da 2014’te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.
<< Önceki Haber Fransa'daki yangında 3'ü Türk 5 kişi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Bu dua her zaman okunmalı

Bu dua her zaman okunmalı

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:00:37