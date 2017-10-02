Fransa'daki yangında 3'ü Türk 5 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın İsviçre ve Almanya’ya yakın şehri Mulhouse’ta Pazar gecesi yangın çıktı. Sosyal konutta çıkan yangında üçü Türk vatandaşı, beş kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.





Hayatını kaybedenlerden dördünün çocuk, birinin yetişkin olduğu bildirildi.





Çok sayıda göçmenin yaşadığı Mulhouse’un Bourtzwiller bölgesinde çıkan yangının merdiven boşluğundan başladığı ifade edildi. Hızla büyüyen yangına yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangından 20 kişi kurtarılırken, yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.





L’Alsace gazetesinde yer alan habere göre; kazaya merdiven boşluğuna atılan sigara izmariti neden oldu.





Mulhouse’da 2014’te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.