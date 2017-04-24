Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimi Euro ve Avrupa borsalarına yaradı

TSİ 13:00'da 1,0870 seviyesinde seyreden paritede Euro'nun Dolar karşısındaki kazancı yüzde 1.32 seviyesinde.



'Euro rahat bir nefes aldı'



Türk Lirası ise parite etkisiyle Amerikan Doları'na karşı yüzde 1'den fazla değer kazandı. Dolar/TL paritesi öğle saatlerinde 3.59'un altına indi.



Londra merkezli Capital Economics'ten kıdemli piyasa analisti İpek Özkardeşkaya, geçen hafta piyasaların Euro aleyhine fiyatladığı aşırı sağ aday Marine Le Pen ile aşırı solun adayı Jean-Luc Mélenchon'un son tura kalmamasının Euro'nun rahat bir nefes almasını sağladığı aktardı.



Avrupa borsalarında yükseliş







Büyük ihtimalle Macron'un zafer kazanacağının fiyatlanması bütün Avrupa piyasalarına bahar havası getirdi.



Bu olumlu havadan en çok yararlananlardan biri Fransa borsası oldu.

Fransa borsası yüzde 10 değer kazanan Fransa bankaları öncülüğünde yükseldi.

Paris Borsasında Cac 40 Endeksi, yüzde 3.7 yükselerek Ağustos 2015'ten beri en yüksek günlük kazancını elde etti.

Eğer endeks günü bu şekilde kapatırsa Nisan 2015'ten beri en yüksek kapanışını gerçekleştirecek.

Londra Borsası'nın gösterge endeksi olan ve 100 şirketten oluşan FTSE 100 endeksi yüzde 1.4 yükseldi.

Alman borsası DAX'da gün içi yükselişin yüzde 2,9'u aşması ise yeni bir rekorun kırılmasını sağladı.

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,54 yükselişle 92 bin 920 puandan başladı.

Endeksin öğle saatlerinde de yükselişini sürdürerek 93 bin 269 puandan işlem gördüğü kaydedildi.





Altında sert düşüş







Fransa seçim sonuçlarının piyasalarda risk algısını artırmasıyla güvenli limanlardan kaçışların yaşandığı görüldü.



Japon Yeni, Amerikan Doları'na karşı yaklaşık yüzde 1'lik bir düşüş gerçekleştirirken Amerikan 10 yıllık tahvillerinin kazancında yükseliş görüldü.

Altın ise yedi haftadır gerçekleşen en büyük kaybını yaşadı.

Ons altın yüzde 1.5 kadar düşerek 1,265.51 dolara kadar geriledi.