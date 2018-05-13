Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'daki bıçaklı saldırgan Çeçen asıllı çıktı, anne babası gözaltında /13 Mayıs 2018 13:48

Fransa'daki bıçaklı saldırgan Çeçen asıllı çıktı, anne babası gözaltında

Fransız medyası, Paris'te en az 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Çeçen asıllı olduğunu, kimliği tespit edildikten sonra anne ve babasının gözaltına alındığını bildirdi.

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Dün akşam Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Fransız medyası IŞİD'in üstlendiği saldırıyı yapan kişinin kimliğinin tespit edildiğini ileri sürdü.

Europe 1, özel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın 20 yaşında bir Çeçen olduğunu aktardı. Genç adamın yanında hiçbir evrakın bulunmadığını ama kimliğinin parmak izlerinden tespit edildiği kaydedildi.

BFMTV televizyonu da saldırganın 1997 doğumlu olduğunu duyurdu.

RTL radyosu ise polisin, saldırganın anne ve babasını gözaltına aldığını aktardı.
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