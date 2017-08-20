Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da şüpheli paket alarmı.. /20 Ağustos 2017 19:58

Fransa'da şüpheli paket alarmı..

Fransa’nın Marsilya kentindeki Saint-Charles tren garının şüpheli bir nesnenin bulunması nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Fransa'da şüpheli paket alarmı..


Fransa’nın Marsilya kentindeki Saint-Charles tren garının şüpheli bir nesnenin bulunması nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Fransız Demir Yolları İdaresi (SNCF), “Valilikten gelen talep üzerinde Marsilya’daki Saint-Charles tren garı, sahipsiz bir bagajın tespit edilmesinin ardından tahliye edildi” ifadelerini kullandı. İlgili kurum yetkililerinin tren garında incelemelerde bulunduğu bildiriliyor. Ancak olayın ayrıntılarıyla ilgili henüz bir bilgi yok.

TREN GARI TAHLİYENİN ARDINDAN YENİDEN NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇTİ

Fransız Demir Yolları İdaresi (SNCF), Marsilya’daki Saint-Charles tren garının yolcuların tahliyesinin ardından normal çalışma düzenine döndüğünü duyurdu.

SNCF’nin Twitter’den paylaştığı mesajda, “Az önce Saint-Charles tren garında tahliye sonlandırıldı, trenlerin çalışması normale dönüyor” ifadelerine yer verildi.
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