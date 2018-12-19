Fransa'da Sarkozy - Macron yakınlaşması olay oldu

Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğu 2007-2012 arası Macron gibi ekonomik reform adı altında neoliberal politikalar dayatmaya uğraşırken yasa ve düzenin korunması adı altında güvenlikçi politikalarla ezen Sarkozy'ye üç hafta içinde Macron'dan iki jest geldi.

MENÜDE NE VARDI?

Sarı Yelekler'in Paris'i birbirine katan protestolardan ilkini 17 Kasım'da düzenlemesi sonrası, Macron 7 Aralık'ta Sarkozy'yi Elysee Sarayı'nda ağırlayıp baş başa öğle yemeği yedi.

Gürcistan'da ilk kadın cumhurbaşkanı Zurabişvili yemin ederek göreve başladı



Merkez sağ eğilimli gazete Le Figaro'ya göre gündemde kamu düzeninin sağlanması ve fazla mesaiye vergi muafiyeti vardı

Sarkozy'nin ekonomik programının bir parçası olan fazla mesaiye vergi muafiyeti, Macron'un geçen hafta Sarı Yelekleri teskin için açıkladığı ekonomik önlemler içinde de yer aldı.





TİFLİS SEFERİ





Macron, 16 Aralık'ta Gürcistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yemin ederek görevine başladığı törene de Sarkozy'yi gönderdi. Sarkozy'nin Tiflis'te Fransa'yı temsil etmesi, Fransız siyasetini karıştırdı.





'BU SEFER DE SAĞCI SEÇMENİ TESKİN ÇABASI'





63 yaşındaki eski cumhurbaşkanına yakın kaynaklara göre, Macron'un bu jesti, Paris'in en şık semtlerinin protesto alevlerinin içinde kalması, üstüne Elysee'nin ateşi söndürmek için Sarı Yeleklere ekonomik ödünler vermesi karşısında şoke olan sağcı seçmene mesaj niteliğinde.







'KİŞİSEL VE SİYASİ YARAR'





Reuters'e konuşan kaynaklardan biri, Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç cumhurbaşkanının, Sarkozy'den kişisel ve siyasi yarar devşirebileceğinin farkına vardığını söyledi. "Kriz dönemlerinde ortak noktaları paylaştıklarında sağlam ilişkiler yürütmek iyi fikirdir" dedi.









Elysee'den bir yetkili de Macron ile Sarkozy'nin içten ve saygılı bir ilişkilerinin olduğunu söyledi. Yetkili, 2008'deki Gürcistan krizinde Sarkozy'nin Tiflis ile Moskova arasında arabuluculuk yaptığı gerekçesiyle törende Fransa'yı temsil onurunu hak ettiğini dile getirdi.

'CUMHURİYETÇİLER'E ÇOMAK'





Macron'un sıkı müttefiklerinden Senatör Francois Patriat ise Avrupa Parlamentosu seçimlerine 6 ay kala Cumhurbaşkanı'nın aklında güncel siyasi hesaplar olduğuna dikkat çekti. Sarkozy'nin ne lider ne de cumhurbaşkanı adayı olarak geri dönüş yapamadığı anamuhalefetteki merkez sağcı Cumhuriyetçiler partisine Laurent Wauquiez başkanlık ediyor. Patriat, Macron'un Sarkozy'ye verdiği destekle Wauquiez'e darbe indirdiği görüşünde.













'HALA OYUNDAYIM'

Cumhuriyetçiler'in 2016'da cumhurbaşkanı adayını belirlediği önseçimleri kaybedip siyaset sahnesinin dışına itilen Sarkozy, Macron'u, Mayıs 2017'de cumhurbaşkanı seçildiğinden beri eleştirmedi. Ancak siyasi hırslarının bitmesine ihimal verilmeyen 'bling-bling' lakaplı sağcı siyasetçinin de Macron'un jestlerinden medet umduğu tahmin ediliyor.





Cumhuriyetçiler'in önde gelen isimlerinden Damien Abad, "Sarkozy'nin hala oyunun merkezinde gözükmesine ve Wauquiez'i rahatsız etmesine yardımcı oluyor" diye değerlendirdi.