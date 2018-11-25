Fransa'da 'Sarı Yelekliler'in zam protestosu sürüyor: Barikatlar, biber gazi, tazyikli su

Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve 'Sarı yelekliler'in eylemleri sürüyor. Bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlenirken, akşam saatlerinde şehrin birçok noktasında barikatların kurulduğu görüldü.

Şanzelize Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmek isteyince polisin engeliyle karşılaştı.





Burada milli marş söyleyip, Fransız bayrakları dalgalandıran göstericiler, "Macron, istifa" ve "Macron hırsız" sloganları attı.