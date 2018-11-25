Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da 'Sarı Yelekliler'in zam protestosu sürüyor: Barikatlar, biber gazi, tazyikli su /25 Kasım 2018 22:28

Fransa'da 'Sarı Yelekliler'in zam protestosu sürüyor: Barikatlar, biber gazi, tazyikli su

Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları protesto eden 'Sarı Yelekliler'in eylemleri sürüyor. Paris'in çeşitli yerlerinde polisin sert müdahalesine karşılık barikatların kurulduğu görüldü.

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Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve 'Sarı yelekliler'in eylemleri sürüyor. Bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlenirken, akşam saatlerinde şehrin birçok noktasında barikatların kurulduğu görüldü.
Şanzelize Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmek isteyince polisin engeliyle karşılaştı.

Burada milli marş söyleyip, Fransız bayrakları dalgalandıran göstericiler, "Macron, istifa" ve "Macron hırsız" sloganları attı.
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