Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek protestosu bugün de sürüyor. Başkent Paris’te Şanzelize Bulvarı’ndaki polis barikatlarını aşmaya çalışan Sarı Yeleklilere karşı polisin biber gazıyla saldırdığı, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.









Sabah saatlerinden itibaren Paris'teki Zafer Takı önünde toplanan göstericilerin sayısını polis 2 bin olarak açıkladı. Ülke genelinde bugün düzenlenen protestolara polis verilerine göre 31 bin kişinin katıldığı, eylemlerde 582 yolun kapatıldığı belirtildi.

