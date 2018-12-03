Fransa'da sarı yelek satışı patladı

Ülkede akaryakıt ürünlerine getirilen vergilerin pompa fiyatlarına yansımasına öfkelenenlerin başlattıkları imza kampanyası protestoya ve şiddet olaylarına dönüştü.







Son günlerde yapılan kamuoyu anketleri halkın gösterilere olan desteğinin arttığını ortaya koyarken eylemcilerin giydiği sarı yelek satışlarının da arttığı belirtildi.





Alışveriş sitesi Amazon üzerinden sipariş edilen sarı yelek satışlarında ciddi artış dikkat çekti. Talep artışından dolayı 1-30 Kasım arasında sarı yelek fiyatlarında ortalama yüzde 22 artış yaşandığı gözlemlendi.



Amazon sitesinde özellikleri farklı olan dört ayrı sarı yelek satılıyor. Fiyat ve marka karşılaştırmalarında yeleklerin tamamının zamlandığı görüldü.





Fransa'da bir süredir devam eden eylemlerde otomobillerde bulundurulması zorunlu olan fosforlu sarı yelek giyen eylemciler 'Sarı Yelekliler' olarak anılıyor.