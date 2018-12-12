Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da operasyon başladı /12 Aralık 2018 10:17

Fransa'da operasyon başladı

Fransa'nın Strazburg kentindeki saldırı sonrası polis çalışma başlattı.

SHABER3.COM

Fransa'nın Strazburg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında yaşanan silahlı saldırının ardından Strazburg Notre Dame Katedrali civarında polisin operasyon başlattığı bildirildi.
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