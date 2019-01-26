Fransa'da mahkeme biber gazı kullanımının yasaklanmasını reddetti

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris İdari Mahkemesi, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin, polisin, Sarı Yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetti.





Haberlerde, mahkemenin gerekçe olarak, eylemlerde biber gazı kullanacak görevli polislerin yaya kamerası taşıyacak olmasını gösterdiği kaydedildi.





Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bundan sonra Sarı Yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanacak görevli polisin yaya kamerası taşıyacağını duyurmuş ve Sarı Yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu dört kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.





GÖSTERİCİLERE POLİS ŞİDDETİ GEREKÇESİYLE 81 SORUŞTURMA AÇILDI





Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından sarı yeleklilerin protesto eylemlerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açılmıştı.





14 GÖSTERİCİ BİBER GAZI NEDENİYLE GÖZÜNÜ KAYBETTİ





Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan Sarı Yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığı ve 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtilmişti. Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon da polisin, özellikle Sarı Yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanımının yasaklanmasını istemişti.





İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.





Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin biber gazı kullanmasına, Sarı Yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.