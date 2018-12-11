Fransa'da liselilerin 'Kara Salı' protestoları sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim reformlarını protesto etmek için öğrenci sendikaları'nın ‘Kara Salı' çağrısına katılan liseliler bir araya gelerek bir eylem yaptı. Fransa Eğitim Bakanlığı, bu haftaki gösterilerin 120 okulda devam ettiğini duyurdu.

Bağımsız ve Demokratik Liseliler Federasyonu Başkanı yaptığı bir açıklamada, "Taleplerimiz karşılanana dek protestolarımızı sürdüreceğiz" dedi.



