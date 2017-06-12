Fransa'da ilk sonuçlar Macron'un yüzünü güldürdü

Sandık çıkış anketlerinden gelen verilerle yapılan projeksiyonlar da Macron'un zaferine işaret ediyordu.

Ipsos ve Sopra Steria şirketlerinin yaptığı ortak projeksiyona göre; Cumhuriyetçiler'in oy oranı yüzde 20-21 civarında olurken, Marine Len Pen'in partisi Ulusal Cephe'nin ise yüzde 13'lük bir destek bulması bekleniyor. Sol kanattaki "Boyun Eğmeyen Fransa" partisinin oy oranı yüzde 11, François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde kan kaybeden Sosyalist Parti'nin oyu ise yüzde 10 olarak hesaplandı.

60 yılın en düşük katılımı mı olacak?

Fransız İçişleri Bakanlığı yerel saatle 17.00'de yaptığı açıklamada katılım oranının yüzde 40.8 olduğunu duyurdu. Bu veriden hareketle Fransız yayın kuruluşu BMFTV toplam katılımın yüzde 49 civarında olacağı tahmininde bulundu. Bu da son 60 yılın en düşük katılımlı seçimine işaret ediyor.

Fransa'da 2012'de yapılan son genel seçimlere katılım yüzde 57.2 olarak gerçekleşmişti.

Le Pen seçim sistemini eleştirdi

Kendi seçim bölgesinden ikinci tura kalmayı başaran Le Pen ise seçimlere katılım oranının düşük olmasının bedelini ödediklerini söyledi ve küçük partilere karşı adaletsiz bir seçim sistemi olduğunu savundu. Le Pen, "vatansever seçmenleri" ikinci turda sandığa gitmeye çağırdı.

İlk sonuçlara göre parlamentoya 10 ya da altında vekil sokabilecek olan Ulusal Cephe'nin Başkan Yardımcısı Florian Philippot, "hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Emmanuel Macron'a yenilen Le Pen'in partisi Ulusal Cephe, son parlamento seçimlerinde meclise iki milletvekili göndermişti.

Parlamentoda ezici çoğunluk

Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Emmanuel Macron'u iktidara taşıyan "Le Republieque en marche" (Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet) hareketi seçimde 536 adayla yarışıyor.









Ekonomik ve sosyal reform vaadiyle iktidara gelen Macron'un seçmene verdiği sözü tutabilmesi için mecliste çocuğunluğu ele geçirmesi gerekiyor. Yüzde 66'lık destekle cumhurbaşkanı seçilen Macron'un mecliste çoğunluğu sağlamak için 289 sandalyeye ihtiyacı var. İlk sonuçlar, Macron'un parlamentoda ezici bir çoğunluk elde edeceğine işaret ediyor. Yeni isimlerle seçime giren Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet hareketinin sandalye sayısının 400'ü aşabileceği belirtiliyor. Kantar Public adlı kamuoyu araştırma şirketine göre Macron'un partisi 400 ila 440 arasında sandalye alacak.





Böyle bir tablo çıkması durumunda Fransız siyasetinde ciddi bir değişim olacak. Geleneksel sağ ve sol partilerin kan kaybetmesiyle, Macron'un karşısında güçlü bir muhalefet kalmayacak.





Türklerin partisi de seçimde yarıştı





Türk kökenliler tarafından kurulan "Eşitlik ve Adalet Partisi" adlı siyasi hareket de ilk kez seçime katıldı. 2015'te Strasbourg'da kurulan partinin yüzde 41'i Türk kökenli Fransız vatandaşı olan 52 adayı bulunuyordu.





Son haftalarda Fransız basını ve bazı Fransız siyasi partilerinin ilgi odağı haline gelen Eşitlik ve Adalet Partisi, "din ve kültürel kimlik eksenli politika yapmak" ve "Ankara güdümlü" olmakla suçlanıyor. Parti yöneticileri bu suçlamaları reddediyor.

Fransa'daki parlamento seçimlerinin ikinci turu, 18 Haziran'da yapılacak.