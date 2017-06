Fransa'da “Hizmet hareketine” hakaret eden DİTİB yöneticisine ceza verildi

S.U, 2016 yılında hastanede karşılaştığı kültür merkezi yetkilerini “terör örgütü elemanı” olmakla suçladı. Şahsi Facebook hesabından da hastanedeki konuşmaları paylaştı. Etüde Action yetkilileri suç duyurusunda bulundu. Mahkeme S.U toplamda 2600 Euro para cezası verdi. Mahkeme tutanaklarına göre S.U Facebook hesabından “bugün aşı yaptırmak için hastaneye gittim, orada güya dini yapı olan “paralel yapının” yetkilileriyle karşılaştım. Hala, devletimizin terör örgütü olarak tanımladığı bu örgüt ile çalışmaya devam ediyorsanız sizin de samimiyetinizden şüphe ediyorum, dedim. Beni şikayet etmişler, suçum onlara “terörist organizasyon” ifadesi kullanmam. Uyanın Müslüman kardeşlerim” bunların gerçek yüzünü görün….” ifadeleri yer alıyor.







Mahkeme başkanı görülen davanın sonunda, DİTİB yöneticiliği yapan 1991 doğumlu S.U 1.000 Euro yaftalama ve karalama, 300 Euro hakaret, 500 Euro’da mahkeme masrafları ödemeye mahkum etti.





DİTİB yöneticisi Uçmak kararı temyize götürdü, tekrar görülen davada mahkeme heyeti S.U cezasına 800 Euro daha eklendi. Ve toplam cezası 2 bin 600 Euro’ya yükseldi. Uçmak tekrar temyize gitmedi. Ayrıca 1 Ocak itibariyle DITIB’deki görevini bıraktı.





Fransa eğitim kurumlarına saldıran M.K’ya 8 ay hapis cezası vermişti





15 Temmuz darbe senaryosundan sonra Avrupa’da sokaklara dökülen Akp taraftarları hizmet kurumlarına saldırmış ve terör estirmişlerdi. Fransa’nın Mulhouse şehrinde Eğitim merkezine yapılan saldırıya karışan M.K 8 ay hapis cezası ve 23.000 Euro tazminata mahkum oldu.





Eğitim merkezi üyesini SMS’le tehdit edene O.K’ya 8 ay hapis cezası





Ayrıca yine aynı şehirde, ölüm tehditleri savuran O.K’ya 4 ay ertelenmiş hapis cezası ve 1.050 Euro para cezası verdi. Mulhouse’da eğitim derneğinde üye M.K, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde iki defa O.K tarafından sms yoluyla ölümle tehdit edildi. O.K, 3 gün gözaltında tutulduktan sonra 6 Aralık’ta hakim karşısına çıkmak üzere serbest bırakıldı. Polis, ölüm tehdidi mesajında yer alan “sizi öldürenler hem devlet hem de Allah tarafından mükâfatlandırılacaklar” söylemini ciddiye alarak, bu tehditleri organize olarak değerlendirdi. O.K, mahkemede “mesajı ben atmadım, kahvede telefonumu alıp atmışlar” dese de hakim inandırıcı bulmadı.