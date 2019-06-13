Samanyolu Haber /Gündem / Fransa da DİTİB imamlarını geri gönderecek /13 Haziran 2019 10:37

Fransa da DİTİB imamlarını geri gönderecek

Fransa bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi başka devletlerden maaş alarak görev yapan İmam ve Müezzinleri geri göndermek için adım atıyor . Yeni bir paket açıklayan Başbakan Edouard Philippe, "Fransa'da yetişmiş ve Fransızca konuşan imamlar yetiştirmelidir. Çok sayıda imam ve müezzinin yabancı ülkelerden maaş aldığı şimdiki sistem son bulmalıdır" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır devam eden Sarı Yelekliler gösterilerine cevap olarak hükümet politikasını değiştireceğini açıklayarak, yeni bir reform paketi açtı. Pakette ülkedeki İslam konusunun de ele alınması dikkat çekti.

Eylemlere atıfta bulunarak "ikinci perde" şeklinde adlandırılan reformun sunumunu Başbakan Edouard Philippe mecliste yaptı. Philippe, hükümetin 2021 seçimlerine kadar politikasını "çevre ve sosyal adalet" çerçevesinde sürdüreceğini söyledi.

"Sosyal adalet, çalıştığınızın karşılığını almanız anlamına geliyor" diyen Başbakan Philippe, statükoyu devam ettirmek istemediklerini, ülkenin değişime ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Hazırlanan ilk değişikliklerde yüksek gelirli kişilerin işsizlik maaşı azaltılırken, normal emeklilik yaşından sonra çalışmaya devam edenler için fazladan prim verilecek. Hane başına 350 Euro'ya kadar daha az gelir vergisi alacaklarını açıklayan Philippe, çevre içinse israf ile mücadeleyi Meclis'in bir numaralı gündemi haline getireceklerini belirtti.

?'?FRAN?SIZCA KONUŞAN İMAMLAR YETİŞMELİDİR?'

Başbakan Philippe reform paketi içinde ülkedeki İslam'ın da yeniden ele alacaklarını açıkladı.

Euronews'ten Enis Günaydın'ın? haberine göre, radikal İslam ile mücadeleye devam etme isteklerini yineleyen Philippe, "Fransa'da İslam, burada yetişmiş ve Fransızca konuşan imamlar yetiştirmelidir. Çok sayıda imam ve müezzinin yabancı ülkelerden maaş aldığı şimdiki sistem son bulmalıdır" dedi.

Fransa'da çok sayıda camide görev yapan Diyanet İşleri Türk İslamBirliği'ne (DİTİB) bağlı imamlar Türkiye'den maaş alıyor. Macron'un yeni reformundan bu camilerin de etkileneceği belirtiliyor.
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