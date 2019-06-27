Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı /27 Haziran 2019 23:29

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Fransa'nın batısındaki Brest kentinde kimliği belirsiz bir şahsın cami önünde açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin caminin imamı olduğu öğrenildi.

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Fransa'nın batısındaki Brest kentinde kimliği belirsiz bir şahsın cami önünde açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin caminin imamı olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı aracının yanında ölü olarak bulundu. Fransız polisi, silahlı saldırganın intihar ettiğini duyurdu.

Polis, perşembe günü öğleden sonra yaşanan saldırıya ilişkin açılan soruşturma kapsamında şu an için cami ile yaralılar arasında bağlantı kurulamadığını açıkladı.

Soruşturma, Paris savcılığı terörle mücadele birimi ile Brest savcılığı tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Brest Savcısı Jean-Philippe Recappe, şüpheli şahsın Pontanezen mahallesinde insanlar camiden çıkarken ateş açtığını bildirdi.

Savcı, saldırının arkasında din düşmanlığı olduğuna dair bir kanıta ulaşmadıklarını söyledi.

Yaralı iki kişi, Cavale Blance Hastanesi'ne kaldırıldı. İkisinin de hayati tehlikesi bulunmuyor.

Fransız medyasında çıkan haberlere göre saldırgan cami imamı Raşid El Jay'ı hedef aldı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Valiliklerden ülkedeki ibadet yerlerinin gözetiminin güçlendirilmesini istedim" ifadelerini kullandı.

(tr.euronews.com)

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