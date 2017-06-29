Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da cami önünde bekleyenlerin üzerine araç sürüldü /29 Haziran 2017 23:43

Fransa'da cami önünde bekleyenlerin üzerine araç sürüldü

Fransa'da bir cami önünde bekleyenlerin üzerine araç sürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracı kullanan kişi gözaltına alındı.

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Fransa’da bir caminin önündeki insanları, otomobille ezilmeye çalışıldı. Aracı kullanan kişi, polis tarafından sağ olarak yakalandı. Olayda yaralanan olmadı.

Paris’in banliyö bölgesindeki Creteil’de, bir saldırgan caminin önünde bulunan kalabalığın üstüne otomobilini sürerek ezmeye çalıştı. Paris polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Aracını kalabalığa doğru sürmeye çalışan ancak caminin hemen önündeki bariyerler nedeniyle başaramayan şahsın, eylemi neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor
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