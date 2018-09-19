Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da bir Türk çocuklarının önünde dövülerek öldürüldü /19 Eylül 2018 00:36

Fransa'da bir Türk çocuklarının önünde dövülerek öldürüldü

Fransa'nın Tours kentinde, bir süpermarkette, park yeri yüzünden yaşanan bir kavgada, çocuklarının gözü önünde şiddete maruz kalan 43 yaşındaki Ali Ünlü, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Polis, olayın hemen ardından Ali Ünlü'yü bir park yeri yüzünden öldüresiye döven 2 katil zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.

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Paris'in batısındaki Tours kenti yakınlarında yaşayan otobüs ve tramvay şoförü Ali Ünlü, 15 Eylül Cumartesi günü, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte, Saint Pierre kentindeki Carrefour mağazasına alışverişiçin geldi. Kızı Victoria'nın tanıklığına göre, alışveriş merkezinin girişinde boş bir park yerine arabasını park etmek isteyen Ali Ünlü, genç bir kadın tarafından 'kardeşleri park edeceği' gerekçesiyle durduruldu.

Uyarı üzerine gerileyen Ali Ünlü arkadaki boş park yerine park ederken, genç kızın sözünü ettiği araç da, kavga konusu olan yere park etti. Ancak arkadaki başka bir araçtan inen bir kişi, öfkeli bir şekilde Ali Ünlü'ye doğru ilerledi. Victoria Ünlü'nün anlattıklarına göre, 16 yaşındaki kız kardeşi, öfkeli adamın olay çıkaracağını anlayınca araçtan indi ve "Sorun yok, başka bir yer buluruz" dedi. Ancak saldırgan kişi, genç kızın yüzüne yumruk atarak bayılttı.

Panikleyen baba Ali Ünlü, "Kızıma dokunma "diye bağırarak araçtan indi. Ali Ünlü'nün söylediği son sözler de bu oldu. Sonradan kardeş oldukları belirlenen 2 saldırgan, çocuklarının ve eşinin çığlıkları arasında talihsiz babayı yumruk ve tekme yağmuruna tuttu.

Polis olay yerine yalnızca 15 dakika gibi kısa bir süre içinde geldi. Aldığı darbeler sonrasında beyin kanaması geçiren Ali Ünlü ve bayılan kızı hastaneye kaldırıldı. Kaşı yarılan genç kız tedavi görürken, Ali Ünlü hastanede 17 Eylül günü can verdi.

Savcı : "Poliste kayıtları var"

Olaya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Tours kenti savcısı Jean-Luc Beck, zanlıların yakalandığı ve haklarında 20 yıla kadar hapis cezası öngören "ağırlaştırıcı koşullarda, öldürücü darbelerle, ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcı, 21 ve 24 yaşlarındaki 2 kardeşin poliste kayıtları olduğunu ve daha önce de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından ceza aldıklarını da açıkladı.

Nantes Kosolosu Çubukçu: "Her anlamda adi bir suç"

Tours kentinin bağlı olduğu Nantes bölgesi Başkonsolosu Ebrar Çubukçu, Amerika'nın Sesi'ne olayın detaylarını anlattı. Olayı duyan Türklerin Tours Türk Derneği'nde toplandığını anlatan Çubukçu, "Herkes şokta ve şaşkın durumda. Çocuklar babasız kaldı. Ali Ünlü’nün otobüs ve tramvay şoförlüğü yaptığı için, belediyede tanınan ve sevilen bir kişi olduğunu gördük. Arkadaşları anma töreni düzenlemek istediklerini dile getirdiler. Ancak aile henüz şokta ve acılı. Metin olmaya ve dik durmaya çalışıyorlar. Şimdilik bunu düşünecek durumda değiller. Suç ırkçılık ya da nefret suçu değil, adi suç kapsamında soruşturma açıldı. Kelimenin tam anlamıyla 'adi' bir suç" dedi.

Başkonsolos Çubukçu, Fransız polis ve valilik yetkilileriyle de bir araya geldiklerini ve polis yetkililerinin soruşturmanın ciddiyetle devam edeceği, adaletin yerine geleceği, yakalanan suçluların hak ettikleri cezayı mutlaka alacakları konusunda garanti verdiklerini de aktardı. Çubukçu, "Biz de takipçisi olacağız. Adli dosya olarak kolay, suçlular yakalanmış, video kayıtları var. Herşey ortada. Aileye yardımcı olmak ve adaletin işlemesi için gereken herşeyi yapacağız. Olay çok acı, keşke yeniden hayata döndürebilsek. Peşini bırakmayacağız" dedi.

Tüm kent yasta, zanlılara öfke yağdı

Fransa'daki Türk toplumunu büyük üzüntüye boğan Ali Ünlü'nün ölüm haberi Tours kentinde infial ve öfkeye yol açtı. Tours Türk Derneği'nde toplanan yakınları, aileye yardım etmek için seferber oldu. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Dernek Başkanı Mustafa Tonay, "Acıyı size anlatamam. Eşi ve çocuklarına gittik. Çocukların durumu çok kötü. Her şey gözlerinin önünde olmuş. Ciddi psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Tarif edecek kelime bulamıyorum" dedi. Yetkililerin gereken her şeyi yaptığına inandıklarını belirten Tonay, otopsi işlemleri sürdüğü için henüz cenaze töreni tarihinin belirlenmediğini söyledi.

Ölümü sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından protesto edilen Ali Ünlü'nün belediyede çalışan arkadaşları, kent sakinleri, yerel yönetici ve politikacılar, Ünlü ailesiyle dayanışma içinde olduklarını ve "bu iğrenç saldırıyı" kınadıklarını açıkladı.

Yerel medyaya açıklama yapan Saint-Pierre-des-Corps kenti Belediye Başkanı Marie-France Beaufils, "Park yeri gibi bomboş bir nedenle bir insan öldürülüyor. Büyük üzüntü içindeyim. Ölüm gerekçesi, saldırının acımasızlığını ve kabul edilemezliğini daha da artırıyor. Bunu yapanlar cezasını bulacak" dedi.

Tours milletvekili Fabienne Colboc, Ünlü ailesine başsağlığı dileyerek, sokaklarda artan şiddetin durdurulması çağrısı yaptı.

amerikaninsesi.com
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