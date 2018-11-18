Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da 244 bin kişi akaryakıt protestosuna katıldı /18 Kasım 2018 12:32

Fransa'da 244 bin kişi akaryakıt protestosuna katıldı

Fransa'da akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edildi.

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Birçok sendikanın çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi koyması protesto edildi.
'Sarı yelekliler' adı altında örgütlenen eylemciler, Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlendi.

Polis, Porte Maillot ve Bastille Meydanı ile Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Zaman zaman gerginlik yaşanan gösteride polis, eylemcilere, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti.

'MACRON İSTİFA' SLOGANLARI

Öte yandan Elysee Sarayı'nın çevresine gelen yaklaşık bin 200 kişi, "Macron istifa" sloganı attı.

Göstericiler, daha sonra Saray'a girmek için güvenlik bariyerlerini aşmaya çalıştı ancak polis göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları engelledi.

Eylemciler, ülke genelinde  yüzlerce cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenledi.

Gösterilerde eylemciler ile araç sahipleri arasında gergin anların yaşandığı kaydedildi. Polis, Valenciennes'de kapatılan A2 otoyolunun açılması için göstericilere müdahale etti.

Çok sayıda muhalif milletvekilinin de gösterilere destek verdiği ifade edildi.

244 BİN KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 244 bin kişinin katıldığını belirtti.

Castaner, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını ve 38 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da son dönemde hükümetin reform politikalarına karşı grev ve gösteriler arttı. Özellikle mayıs ve haziranda ülke geneline yayılan grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.
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