Samanyolu Haber /Dünya / Fransa yolsuzluk zanlısı eski bakanı Rusya'ya iade etti /04 Ocak 2019 00:52

Fransa yolsuzluk zanlısı eski bakanı Rusya'ya iade etti

Fransa, Rusya'da Moskova Maliye Bakanı olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı iddialarıyla suçlanan Rus Alexei Kuznetsov'u sınır dışı etti.

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Moskova bölgesinden sorumlu eski bakanın 2005-2008 yılları arasında kamu bütçesini kötüye kullandığı ve yolsuzlukla elde ettiği kara parayı yurt dışında emlak alarak akladığı öne sürülüyor. Rus makamlara göre Kuznetsov'un devletin kasasından 400 milyon eurodan fazla para zimmetine geçirdi.

Fransa'daki mal varlıklarına el konulan eski bakan yine bu ülkede yakalanmıştı. Kuznetsov'un iadesine ilişkin yasal süreç ise beş yıl sürdü.

Benzer suçlardan 11 yıl hapse çarptırılan Kuznetsov'un Amerikan vatandaşı eşi Janna Bullock'un iadesi ise ABD tarafından geri çevrilmişti.

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