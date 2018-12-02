Samanyolu Haber /Dünya / Fransa yeniden OHAL'i tartışıyor /02 Aralık 2018 11:39

Fransa yeniden OHAL'i tartışıyor

Fransa, "Sarı Yelekliler" tarafından akaryakıta getirilen ek zam protestolarının şiddete dönüşmesi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edebileceğini açıkladı.

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Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, 17 Kasım Cumartesi gününden beri süren gösterilerin güvenlik güçleriyle çatışmaya dönmesi ve kamu mallarına yönelik saldırılar nedeniyle ülkede OHAL ilan edebileceklerinin sinyalini verdi.

"Alınabilecek önlemleri düşünmek zorundayız." diyen Griveaux, şiddet olaylarının tekrarının yaşanmaması için OHAL dahil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini kaydetti.

412 kişi gözaltına alındı 133 kişi ise yaralandı

Başkent Paris'in kilit noktalarının başında gelen Champs-Elysees bulvarı çevresinde sabahın erken saatlerinde toplanan göstericiler akşamın ilerleyen saatlerine kadar güvenlik güçleriyle çatıştı.

Başta ülkenin sembollerinden tarihi Zafer Takı'na sprey boyalarla çeşitli yazılar yazan göstericiler çok sayıda aracı ateşe verdi. Göstericilerin Zafer Takı'na yazdıkları çeşitli sloganlara atıfta bulunan Başbakan Edouard Philippe Fransa'nın sembollerine yapılan saldırılar karşısında şoka uğradığını ifade etmişti.

İçişleri Bakanlığı kaynakları başkentteki dünkü olaylarda 412 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çatışmalarda 23'ü güvenlik gücü olmak üzere 133 kişinin de yaraladığı bildirildi.

Euronews
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