Fransa ve Almanya Venezuella muhalefetinin yanında yer aldı

Fransa Cumhurbaşanı Emmanuel Macron, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada AB’nin Venezuela’da demokrasinin yeniden inşa edilmesini desteklediğini belirtti ve özgürlükleri için sokaklara dökülen yüzbinlerce insana desteğini sundu.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da kendini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Guadio’yu desteklediklerini bildirdi. Maas, Güney Amerika ülkesinde seçimlerin tekrarlanması gerektiğini belirtti.





MAAS: GUADİO’NUN YAPTIKLARINI DESTEKLİYORUZ





Maas Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki merkezine yaptığı ziyaret sırasında Deutsche Welle’nin sorularını cevapladı. Guadio’nun henüz AB ve Almanya tarafından devlet başkanı olarak tanınmadığının hatırlatılması üzerine Maas, Almanya olarak ‘tarafsız olmadıklarını’ ve ‘Guaido’nun yaptıklarını desteklediklerini’ söyledi.













Almanya’nın Nicolas Maduro’nun devlet başkanlığını tanımakta zorlandığını belirten Maas, ‘seçim yasasına, tam demokratik seçimden söz edilemeyecek kadar aykırı davranıldığını’ dolayısıyla ‘Almanya hükümetinin seçimlerin yenilenmesinden yana olduğunu’ sözlerine ekledi.





Maas, Venezuela Ulusal Meclisi’nin sorumluluk alması ve anayasaya uygun olarak hakların tekrar yürürlüğe sokulması gerektiğini söyledi.





AB’DEN VENEZUELA İÇİN ÖZGÜR SEÇİM ZÜRECİ İÇİN ÇAĞRI

Venezuela’daki siyasi krizle ilgili 24 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden ülkeyi yeni seçimlere götürecek siyasi bir sürecin başlatılması için çağrı yapılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “AB, anayasal düzenle uyumlu bir şekilde özgür ve güvenilir seçimlerin önünü açacak siyasi sürecin başlatılması için güçlü bir çağrı yapıyor.” demişti.