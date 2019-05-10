Fransa: Türk Milli Eğitimi'nin burada okul açmasına karşıyız

Fransız basınına konuşan Blanquer, Türkiye’nin bu liseler aracılığıyla hem kendi ulusal hem de İslamcı ideolojiyi Fransa’ya taşımak istediğini öne sürdü.





Euronews'te yer alan haberde Fransa’da Türk liseleri kurulması konusunda Blanquer, "Türkiye, İslamcı ideolojinin etkisini getirme arayışında, biz bu tür girişimlerin ilerlememesi için çok dikkatli olacağız. Fransa bu girişimler için açık bir alan olamaz” dedi.





Konuyu yakından takip ettiklerini ve bu konuda dikkatli ve açık olduklarını söyleyen Fransız bakan, “Bu ülkede herkesin uyması gereken Cumhuriyet kuralları var. Bu konudaki endişelerimizi Türk muhatabıma da ilettim." ifadesini kullandı.





Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa'da Türk liseleri açmak istediğini ve bu amaçla Erdoğan'ın Fransa'daki uluslararası liseleri incelemek için Paris'e bir heyet göndereceği yazmıştı.



