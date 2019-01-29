Fransa Suriye'de yakalanan 130 Fransız vatandaşı IŞİD'çiyi geri alıyor

Fransız kanalı BFMTV'ye konuşan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Fransa'ya geri dönen herkes mahkemeye havale edilecek. Hapse girmelerine gerek olup olmadığına yargıç karar verecek" dedi.







ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğine dikkat çeken Castaner, "Amerikalılar orada olduğu için hapiste tutulanlar var, ama artık bırakılacaklar. Onlar da Fransa'ya dönmek isteyecektir" diye konuştu.





Fransız yetkililerin, ABD Suriye'den çekildikten sonra, bu kişilerin izini kaybetmekten endişe ettiği belirtildi.





Zanlılar, uçakla Fransa'ya getirilip duruşma yapılana kadar tutuklu kalacak.





DSG'nin gözaltında tuttuğu zanlılar arasında Adrien Guihal gibi IŞİD'in üst düzey liderleri arasında olan Fransızlar da var. Guihal'ın Nice'de 87 can alan kamyonlu saldırı dahil Fransa'da bir dizi saldırı düzenlemiş Artigat şebekesinin parçası olduğu sanılıyor.





Bu iade gerçekleşirse, Fransa IŞİD bağlantısı şüphesiyle yakalanan yurttaşlarını geri kabul eden ilk Avrupa ülkesi olacak. Daha önce ABD, Lübnani Rusya, Endonezya ve Sudan zanlı vatandaşlarını geri almıştı.





İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün terörle mücadele programının direktörü Nadim Houry, şöyle tweetledi:





"Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde gözaltındaki IŞİD zanlılarıyla ilgili politikası ters yüz oldu, Fransa nihayet vatandaşlarını geri almayı kabul etti. Bu karar kamuoyunun desteğini almayabilir, ama yapılması gereken doğru şeydir. Suç işlemiş olanları yargılayın, çocukları ise yeniden topluma kazandırın."





Ancak DSG hapishanelerinde tüm dünyadan IŞİD üyesi binlerce yabancı bulunuyor, çoğunun ailesi de var. Avrupa ülkeleri, geri dönmeleri halinde güvenlik tehdidi oluşturacakları ve yeterince kanıt sunulamaması halinde hapse atılamayacakları gerekçesiyle zanlı vatandaşlarını geri almaya yanaşmıyor.





Hatta İngiltere, 'Beatles cihatçıları' lakaplılardan Alexanda Kotey ve El Shafee El Sheikh'in vatandaşlıklarını iptal yoluna gitmişti.





Daha evvel YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG, hapisteki binlerce yabancı savaşçıyla daha fazla uğraşmak istemediği, diğer ülkelerin yurttaşlarını geri alması gerektiği, aksi takdirde cihatçıların hapisten kaçıp sınırdan geçebileceklerine dair bir dizi uyarıda bulunmuştu.





DSG'nin Devlet Başkanı Beşar Esad'la anlaşmaya varması durumunda ise yabancı IŞİD'ciler hükümete teslim edilip Suriye hapishanelerini boylayabilir.





Fransa'yı 2015 yılında kasıp kavuran terör saldırılarının ardından, Avrupa'dan 3000, Fransa'dan ise 700 kişinin IŞİD'e katıldığı açıklanmıştı.