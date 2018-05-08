Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Şam'ı uyardı: Kimyasal silah kullanırsa yine saldırırız! /08 Mayıs 2018 11:06

Fransa Şam'ı uyardı: Kimyasal silah kullanırsa yine saldırırız!

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Şam yönetiminin kimyasal silah kullanması halinde Fransa'nın Suriye'de yine saldırı düzenleyeceğini söyledi. Fransa, ABD ve İngiltere ile birlikte Şam'ın Duma ilçesinde kimyasal saldırı yapıldığı iddiası sonrası 14 Nisan'da Suriye'yi bombalamıştı.

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Fransa Savunma Bakanı Parly, RTL radyosuna yaptığı açıklamada Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin Duma'daki kimyasal saldırıdan sorumlu olduğunu savunarak, hükümet güçlerinin kimyasal silah kullanması halinde ülkesinin Suriye'de yeni saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Parly "Suriye'ye yönelik saldırının amacı Beşar Esad'ın bu tarz bir saldırıyı yinelemesini önlemekti. Eğer bu olursa yeni saldırı olasılığını değerlendiririz" diye konuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa Doğu Guta'nın Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimysal saldırı sonrası Suriye'de hükümet kontrolündeki tesislere 100'den fazla füze atmıştı.

Şam suçlamaları reddederek kimyasal saldırının 'sahnelenmiş' olduğunu açıklamış ve Batı ülkelerinin saldırılarını kınamıştı.

Duma'da yaşandığı iddia edilen saldırı sonrası Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden temsilciler olayın yaşandığı yere gitmiş ve yerel doktorlarla konuşmuştu. Doktorlar kimyasal zehirlenme bulgularına rastlanan hastaların olmadığını söylemişti.
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