Samanyolu Haber /Gündem / Fransa ile yeni kriz: Macron 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etti /06 Şubat 2019 09:19

Fransa ile yeni kriz: Macron 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan ettiğini açıkladı.

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Fransa 1915 olaylarını 2001 yılında 'soykırım' olarak tanımıştı. Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden birisi, 24 Nisan'ı resmi anma günü haline getirmekti.

Dün akşam Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi'nin resepsiyonunda konuşan Macron, 1915 olaylarını 'Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilerin acımasızca öldürülmesi' olarak niteledi.

Macron paylaştığı Twitter mesajında ise "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz" dedi.

Macron bu adımla ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı önceden bilgilendirdiğini ifade ederek "IŞİD'e karşı mücadele, insan hakları ve sivil özgürlüklerin yanı sıra soykırım konusunda da Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var" dedi.

Macron Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmak istediğini de ifade etti.

Macron'un açıklamalarına henüz Ankara'dan bir tepki gelmiş değil.

Türkiye, 1914 - 1921 yılları arasında karşılıklı çatışmalarda çok sayıda Ermeninin yanı sıra Türkün de öldürüldüğünü savunuyor ve 'soykırım' iddialarını reddediyor. Ankara, tarihçilerden oluşturulacak bir komisyon ile 1915 olaylarının uluslararası bir platformda ele alınması çağrısı yapıyor.

Fransa Parlamentosu'nun 18 yıl önce 1915 olaylarını Ermeni soykırımı' olarak tanımasının ardından Ankara ve Paris arasında ilişkiler gerilmiş, Türkiye'de Fransız mallarının boykot edilmesi çağrıları yapılmıştı.

1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan Avrupa ülkeleri

Almanya
Çekya
İsviçre
Polonya
Avusturya
Fransa
İtalya
Yunanistan
Belçika
Hollanda
Bulgaristan
İsveç
Lüksemburg
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