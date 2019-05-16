Samanyolu Haber /Dünya / Fransa ile Kıbrıs askeri işbirliğine gidiyor /16 Mayıs 2019 20:50

Fransa ile Kıbrıs askeri işbirliğine gidiyor

Kıbrıs ile Fransa askeri alanda işbirliğini artırma kararı aldı. İki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı.

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Doğu Akdeniz’de doğalgaz nedeniyle gerginlik yaşanırken, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Fransa askeri işbirliğini artırma kararı aldı.

Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelides, adanın batısında yer alan Baf kentindeki havaalanının askeri kısmı ile Larnaka yakınlarındaki bir deniz üssünü Fransız askerlerinin kullanımına açacaklarını duyurdu.

Angelides, Perşembe günü Kıbrıs devlet radyosu RIK'e verdiği demeçte, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly  ile Çarşamba günü Paris'te askeri işbirliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Fransa'nın Akdeniz'in doğusundaki askeri varlığını artırması, Ortadoğu'daki krizin yanı sıra bölgedeki denizaltı doğalgaz rezervleriyle de ilgilenmesine bağlanıyor. Fransız şirketleri Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyeterine katılıyor.

AB'nin tutumu

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri ise Kıbrıs ve Yunanistan'da tepkiyle karşılanmıştı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi de Türkiye'nin sondaj çalışmalarını desteklememiş, Kıbrıs'ın endişelerini haklı bulduklarını belirtmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yürüttüğü sondaj faaliyetlerine tepkisini değerlendirken, “Kıbrıs Cumhurbaşkanı Türkiye'nin faaliyetlerini anlattı ve bunları onaylamadıklarını belirtti. Bizden, Türkiye ile bir temas varsa, Kıbrıs'ın çıkarlarını savunmamızı rica etti. Biz de bunu yapacağız” diye konuşmuştu.

(Deutsche Welle Türkçe)

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