Fransa iktidardan düşen Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardı

Partinin mali işler sorumlusu Jean-François Debat, parti yönetiminin, 1981'de satın alınan ve Fransız solu açısından sembolik değere sahip, Paris'in Solferino Sokağı'nda bulunan genel merkez binasını satışa çıkardığını bildirdi.

Debat, alınan kararda, "mayıs ve haziran aylarında düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden sonra partinin mali sıkıntısını hafifletmek ve geleceğe daha iyi hazırlanma hedefinin etkili olduğunu" belirtti.

Seçim hezimetleri öncesi yıllık 28 milyon euro olan parti bütçesinin 8 milyon euro'ya düştüğüne dikkati çeken Debat, bunun da 5 yıllık dönemde 100 milyon avro civarında bir kayıp anlamına geldiğini kaydetti.

GÜÇ MERKEZİNE YAKIN OLMALIYIZ, TAŞRAYA DEĞİL'





Satış ilanını RTL radyosunda katıldığı canlı yayında değerlendiren eski Hükümet Sözcüsü ve Sarthe Milletvekili Stephane Le Foll, "Çok üzüldüm, bu karar bir tarihin satışa çıkarılması anlamına geliyor. Stratejik bir yerdeydi. Biz iktidar olma hedefinde bir partiyiz ve güç merkezine yakın olmalıyız, taşraya yakın değil." ifadelerini kullandı.





Eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından 1981'de satın alınan 3 bin metrekare alana sahip binanın 40 milyon euro'ya alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.





Parti yönetimi daha önce satış iddialarını yalanlamış, "yeni bir sayfa açmak amacıyla parti genel merkezinin taşınması" fikrini ortaya atmıştı.





Partinin tarihi genel merkez binası, temmuz ayında bir televizyon dizisi çekimleri için kiraya verilmiş ve bu olay ülkede büyük tartışma yaratmıştı.





Son 50 yıldır Fransa siyasetine yön veren Sosyalist Parti, bu yıl yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde tarihi hezimet yaşayarak yüzde 10'un altında oy almıştı.