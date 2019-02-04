Samanyolu Haber
Fransa’dan Maduro kararı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
Fransa’dan Maduro kararı
/
04 Şubat 2019 13:32
Fransa’dan Maduro kararı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kızdıracak bir karar aldı
SHABER3.COM
Macron Twitter üzerinden, "Venezuelalıların kendilerini özgürce ve demokratik bir ortamda ifade etme hakkı var. Fransa, seçimlere kadar Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyor" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Fransa’dan Maduro kararı
Sonraki Haber >>
' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'
Ankaralı bir vatandaşın, “Ben aslında oyumu Mansur Yavaş’a verecektim ama AKP cennetten tapu...
Karları temizlerken çatıdan düştü
Rusya'da bir işçi çatıdaki karları temizlerken çatıdan düştü. Karşı apartmandan bir kişinin...
Kenetlenmeliyiz...
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı: * Mü’minler,...
Trump: Venezuela'ya asker göndermek seçenekler arasında
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görüşme teklifini reddettiğini...
Gazetecilerin adliye mesaisi sürüyor... Baransu Hakim karşısında
Gazetecilerin adliye mesaisi bu hafta da devam ediyor
‘Kaşıkla verip, kepçeyle aldılar’
AsgarÎ ücretteki yüzde 26’lık artış vatandaşa olumlu yansımadı. Vatandaşlar, “Bir yerden...
Bir holding patronunun feryadı: Kimse nefes alamıyor
Okan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, “Faizler yüksek, istikrarsızlık var. Kimse...
Türk insanı sosyal medyada kaç saat geçiriyor?
Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunurken, bu kişiler günde ortalama 4...
AKP'den yasamayı kökten bitirecek adım, Kanunları da Saray yapacak
Meclis’in daha kısa ve soyut yasalarla çalışmalarını sürdürmesi, daha net konuların ise Cumhurbaşkanlığı...
Kışanak ve Tuncel'e verilen cezalar da cemaate fatura edildi: Peki işin aslı ne ?
HDP’li Gülten Kışanak ile Sebahat Tuncel’e verilen cezalarda fatura yine cemaate kesildi. Kararları...
Ocak ayı enflasyonu açıklandı..
TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre...
Esed rejimi ile görüşmelere başladıklarını itiraf etti
Erdoğan ayrıca Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüldüğünü de açıkladı.
Tweet
Kenetlenmeliyiz...
Karları temizlerken çatıdan düştü
' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'
110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı
Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi
'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'
Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!
Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti
Rögar kapağını bomba gibi patlattı
Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Sınıfta ırkçılık var
Kriz lokantaları da vurdu.. Patlıcan menülerden çıktı
Meriç'i geçerken 3 çocuk daha hayatını kaybetti
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
12:55:14