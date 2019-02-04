Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’dan Maduro kararı /04 Şubat 2019 13:32

Fransa’dan Maduro kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kızdıracak bir karar aldı

SHABER3.COM

 Macron Twitter üzerinden, "Venezuelalıların kendilerini özgürce ve demokratik bir ortamda ifade etme hakkı var. Fransa, seçimlere kadar Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyor" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa’dan Maduro kararı Sonraki Haber >>

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:14