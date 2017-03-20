Fransa’da oylar DİTİB caminde verilecek

16 Nisan 2017'de yapılacak olan Referandum için artık geri sayım başladı. Yurt Dışında oy kullanma merkezleri de belli oldu. Fransa'nın Lyon ve Strasbourg Konsolosluklarından yapılan duyurularda, “başkonsolosluk hizmet binalarının fiziki altyapısının sandık kurulmasına uygun olmaması nedeniyle” sandıkların DİTİB caminde bir salona taşınacağı ifade edildi.





Duyurularda DİTİB’in ismi geçmiyor ancak oy kullanımı için gösterilen adresler DİTİB’e ait.





Bu sandık yeri seçimi tartışma başlattı. Strasbourg Aleviler Federasyonu Başkan Yardımcısı Güneş Deli, “Konsolosluk, derneğin oylama için kullanılacak odasının boş olduğunu söyledi. Ancak dini ibarelerin olmadığı, tarafsız bir mekan bulunabileceğini düşünüyoruz, Türkiye yasaları seçimlerim laik mekanlarda gerçekleşmesini öngörüyor” dedi.







