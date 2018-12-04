Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, akaryakıt zamlarını geri çekiyor /04 Aralık 2018 10:42

Fransa, akaryakıt zamlarını geri çekiyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıta getirilen vergi zamlarını geri çektiklerini duyurdu.

Paris'te sokaklar karıştı...

Fransız haber ajansı AFP, ülkede protestolara neden olan akaryakıt zamlarının geri alınacağını yazdı.
AFP, zamların geri çekileceği haberini hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Haberde, Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in zamların geri çekileceğini açıklayacağı belirtildi.


Fransa’da çevreci politikalar kapsamında yapılan akaryakıt zammı, ülkedeki farklı kentlerde 100 binin üzerine eylemci tarafından protesto edilmişti.

Kendilerine ‘Sarı Yelekliler’ adını veren grup, zamların geri çekilmesi talebiyle eylem yaparken Fransa sokakları şiddete sahne olmuştu.

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