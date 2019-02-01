Fox Ana Haber için karar verildi













1 Şubat -8-15 Şubat tarihlerinde Yılmaz Özdil'in katıldığı Halk Arenası programı nedeniyle verilen 3 program durdurma ve 22 Şubat-22 Mart arasında ise Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın katıldığı program nedeniyle verilen 5 program durdurma uygulanacak. 4-5-6 Şubat tarihlerinde de Fatih Portakal ana habere verilen yayın durdurma nedeniyle yayın yapamayacak.





Konuyla ilgili Odatv'ye konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşcı şunları söyledi:





“Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Halk Arenası ile Fox ana haber bültenleri yerine belgesel yayınlanacak. Hangi saatlerde hangi belgesellerin yayınlanacağı da yayıncılara iletildi.”





FOX TV’den açıklama





FOX TV’den yapılan açıklamada, RTÜK’ün program durdurma kararına itiraz edildiği ve 3 program yayın durdurma kararının askıya alındığı ve normal yayın akışına devam edileceği duyuruldu.