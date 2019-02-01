Samanyolu Haber /Gündem / Fox Ana Haber için karar verildi /01 Şubat 2019 11:14

Fox Ana Haber için karar verildi

RTÜK, 'Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, toplumda nefret duyguları oluşturmak' gerekçeleriyle Fox Ana Haber’e 3 gün, Halk Arenası programına da 5 kez yayımlanmama cezası vermişti. RTÜK, ceza kestiği programların yayın saatlerinde yayınlanacak programları belirledi. Halk TV ve Fox TV’de verilen ceza ile iki kanalda belgesel programlar yayınlanacak.

SHABER3.COM




1 Şubat -8-15 Şubat tarihlerinde Yılmaz Özdil'in katıldığı Halk Arenası programı nedeniyle verilen 3 program durdurma ve 22 Şubat-22 Mart arasında ise Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın katıldığı program nedeniyle verilen 5 program durdurma uygulanacak. 4-5-6 Şubat tarihlerinde de Fatih Portakal ana habere verilen yayın durdurma nedeniyle yayın yapamayacak.

Konuyla ilgili Odatv'ye konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşcı şunları söyledi:

“Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Halk Arenası ile Fox ana haber bültenleri yerine belgesel yayınlanacak. Hangi saatlerde hangi belgesellerin yayınlanacağı da yayıncılara iletildi.”

FOX TV’den açıklama

FOX TV’den yapılan açıklamada, RTÜK’ün program durdurma kararına itiraz edildiği ve 3 program yayın durdurma kararının askıya alındığı ve normal yayın akışına devam edileceği duyuruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fox Ana Haber için karar verildi Sonraki Haber >>

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Bisikletçi ceylana çarptı

Bisikletçi ceylana çarptı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:08:51