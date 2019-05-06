Samanyolu Haber /Gündem / Fotoşoplu fotoğraf kullanan Melih Gökçek'ten Kaftancıoğlu'na: Bana tazminat davası aç /06 Mayıs 2019 14:03

Fotoşoplu fotoğraf kullanan Melih Gökçek'ten Kaftancıoğlu'na: Bana tazminat davası aç

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki 'fotoşoplu fotoğraf' gerilimi sürüyor. Son olarak Melih Gökçek, Kaftancıoğlu'nun kendisine tazminat davası açması için teklifte bulundu.

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Gökçek, geçtiğimiz gün Twitter hesabından "Bu sözlerim de Canan Kaftancıoğlu için" diyerek bir video paylaşmış ve Kaftancıoğlu için "Bence CHP'li değil HDP'li. Ciddi bir eylemci. Gezi eylemlerinde elinde taşla çekilen fotoğrafları var. Böyle birinin bir PKK'lıya sahip çıkması doğal. Canan Kaftancıoğlu'nu anormal olarak görmüyorum. Önemli olan CHP böyle bir kişiyi nasıl il başkanı kabul ediyor, Kılıçdaroğlu buna nasıl evet diyor?" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu Gökçek'e, "Bu sözlerim de 81 milyon eksi 1 kişiye: O bir kişi, vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala. Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü 'parsel parsel' düzeltirler, ancak diğer defektlerine ise tıp bile çaresiz ne yazık ki"  yanıtını verdi.

"Bana tazminat davası aç"

Bunun üzerine Melih Gökçek, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Gökçek, "Canan Hanım sana bir teklifim var. Bana tazminat davası aç ve photoshop fotoğraf kullandığımı iddia et. Gezi fotoğrafını mahkemeden bilirkişiye göndertelim. Fotoğraf photoshop ise özür dileyeceğim. Fotoğraf gerçek ise seni Gezi davasına ilave etsinler mi? Hadi cevap ver" dedi.
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