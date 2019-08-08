Samanyolu Haber /Gündem / Forsa bak! /08 Ağustos 2019 10:21

Forsa bak!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri, İstanbul'da ikamet ettiği site yönetimine Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu antetli kâğıtla "gereğini yapın" dilekçesi yolladı.

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Saray'daki kurullardan biri olan Ekonomi Politikaları Kurulu'nun başkan vekilliği görevini ifa eden Gülsüm Azeri, İstanbul'da "Masshatan" sitesinin yönetimine Cumhurbaşkanlığı forsu ile talep yazısı gönderdi.

SIRADAN BİR TALEP...

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre Gülsüm Azeri, Mashattan Site Yönetimi'ne hitaben yazdığı 26 Haziran 2019 tarihli dilekçede bir ilke imza attı. 

Azeri iki ayrı blokta sahip olduğu iki daireye güvenlik sebebiyle araç giriş-çıkışlarının "sorunsuz" şekilde yapılması için talepte bulundu. 

Gülsüm Azeri site yönetimine gönderdiği yazını imza bölümünde Cumhurbaşkanlığı'ndaki unvanını kullandı. 

TEKFEN'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Azeri, 2018 yılı yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomi Politikaları Kurulu'na tayin edilmişti.

Şişecam ve OMV Petrol Ofisi gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Azeri, halen Tekfen Holding'te bağımsız yönetim kurulu üyesi. 

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