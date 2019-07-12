Samanyolu Haber /Dünya / Formula 1 yarışı için İngiltere'ye götürülen Ferrari aracından çıktılar /12 Temmuz 2019 22:39

Formula 1 yarışı için İngiltere'ye götürülen Ferrari aracından çıktılar

İngiltere'de yapılacak Formula 1 yarışı için ülkeye giden Ferrari aracının TIR'ından 2 göçmen çıktı.

SHABER3.COM

İngiltere'de yapılacak Formula 1 yarışı için ülkeye giden Ferrari aracının TIR'ından 2 göçmen çıktı.

İngiltere'ye geçmek için Formula 1 yarışana katılacak olan Ferrari takımının aracına gizlendikleri anlaşılan göçmenler, Silverstone pisti yakınında TIR boşaltılırken görevliler tarafından fark edildi.

Ferrari çalışanları, 2 kişiyi polise ihbar etti.

İki göçmenin Fransa'nın kuzeyinde bulunan Calais'ten tıra bindikleri tahmin ediliyor. Calais, İngiltere'ye en kestirme deniz yolunun karşı noktasını oluşturan Dover Boğazı'na 34 km uzaklıkta bulunuyor.

"Göçmenlerin çoğu Calais'de kalıyor"

İnsani yardım kuruluşları, yüzlerce göçmenin İngiltere'ye girebilme umuduyla Calais'de bulunduğunu belirtiyor.

Zira, geçen hafta da Calais'ten yola çıkıp Dover Boğazı üzerinden ülkeye şişme botla gelen 20 kaçak göçmen yakalanmıştı.

Pazar günü gerçekleşecek Formula 1 yarışı için rekor sayıda bilet satıldı. 14 binden fazla kişi, 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix' izlemek için İngiltere'ye adeta akın etti.

Müsabakaya yoğun ilgilinin nedenlerinden biri de sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'i birinci sırada biteren ünlü Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un da mücadelede yer alacak olması.
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