Samanyolu Haber /Ekonomi / Ford Motor 7 bin kişiyi işten çıkaracak /21 Mayıs 2019 09:08

Ford Motor 7 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor Co. dünya genelinde beyaz yakalı personelinin yüzde 10’unu işten çıkaracağını açıkladı. Şirket Ağustos sonuna kadar 7 bin kişiyi işten çıkaracak.

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ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor Co., Ağustos ayının sonuna dek dünya genelinde 7 bin kişiyi işten çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamada dünya genelinde beyaz yakalı çalışanların yüzde 10’unun işten çıkarılacağı bildirildi.

Şirket “yeniden yapılandırma” kapsamında işten çıkarmalarla yılda 600 milyon dolar tasarruf elde etmeyi planladığını kaydetti.

Reuters’ın haberine göre Ford CEO’su Jim Hackett, ABD’deki çalışanlara gönderdiği e-posta mesajıyla kararı duyurdu. Kesintilerin emekliliğe ayırma ve işten çıkarmaları kapsadığını kaydeden Hackett, açık pozisyonların da dondurulduğunu açıkladı. İşten çıkarılacaklardan 2 bin 300’ünün ABD’deki personel olduğu bildirildi.

Hackett e-posta mesajında "rekabette başarıya ulaşmak için şirketteki bürokrasiyi azaltma ve hızlı karar vermeye odaklanacaklarını" ve 2019 yılının şirket için bir geçiş yılı olacağını söyledi. Hackett üst düzey yöneticilerden yüzde 20’sinin işten çıkarılacağını açıkladı.

Ford son olarak Avrupa, Güney Amerika ve Rusya’daki tesislerinde çok sayıda işçiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.
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