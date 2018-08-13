Samanyolu Haber /Ekonomi / Forbes: Parti bitti... Türkiye bekledikçe fatura ağırlaşır! /13 Ağustos 2018 21:52

Forbes: Parti bitti... Türkiye bekledikçe fatura ağırlaşır!

Forbes dergisinden Türkiye yorumu: Trump'ın yaptırım kararları ile TL'deki değer kaybı arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak yanlış. Bütün partilerin bir noktada son bulması gerekir ve şenlikler ne kadar büyükse, akşamdan kalmalık da o kadar ağır olur. Dövizle aşırı borçlanan Türkiye bir istisna değil.

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Gazeteduvar'da yer alan çeviri habere göre ABD’de yayımlanan Forbes dergisinin yazarlarından Simon Constable, Türkiye’nin ekonomik sıkıntı yaşayacağının uzun zamandır belli olduğunu, bu nedenle ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın suçlanmaması gerektiğini‘ yazdı. 

Constable, bazı yorumcuların Trump’ın yaptırım kararları ile TL’deki değer kaybı arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurduğunu ancak bu yaklaşımın yanlış olduğu tezini savundu.
 
Constable, “ABD’nin adımı sadece, Türkiye’nin geçen yıl devasa bir devalüasyona sahne olan sorunlu ekonomisine vurulan son darbe. TL’nin değeri geçen ağustostan bu yana neredeyse yarı yarıya değer kaybetti” ifadelerini kullanıp şöyle devam etti:

‘PARTİ BİTTİ’

“Geçen eylül ayında, yani neredeyse bir yıl önce, kolay para ile devasa hükümet harcamalarından oluşan ikili politikanın ekonominin aşırı ısınmasına yol açabileceğini söylemiştim. Bir başka deyişle hükümet, enflasyon oranlarından düşük faiz oranları ve bütçeye karşı müsrif bir yaklaşımla, ekonomiyi canladırmak için çok fazla şey yapıyordu. Ekonomi o zaman bile tam kapasiteye yakın çalışıyordu. Kredi patlamasının yumuşak bir geçiş yerine muhtemelen sert bir düşüşle son bulacağını da belirtmiştim: Birçok kişinin bildiği gibi bütün partilerin bir noktada son bulması gerekir ve şenlikler ne kadar büyükse, akşamdan kalmalık da o kadar ağır olur. Türkiye bir istisna değil.”

‘NE KADAR BEKLENİRSE SONUÇ O KADAR KÖTÜ OLUR’

Constable, Türkiye’nin ithalat-ihracat oranlarını ve döviz üzerinden milyarlarca dolarlık borca dair verileri aktardıktan sonra makaleye şu ifadelerle son verdi: “İşlerin gidişatına bakılırsa, ekonominin önümüzdeki aylarda sert bir iniş yaşamasını bekliyoruz. Piyasalar bir tür politika yanıtı beklentisinde fakat Türkiye ne kadar uzun süre beklerse, sonucunda o kadar kötü şeyler olur. Pek güzel bir tablo değil ve ABD Başkanı’yla da çok az ilgisi var.” 


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