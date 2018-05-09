Forbes 'Dünyanın En Güçlü İnsanları' listesini açıkladı

Forbes yetkilileri, 75 kişinin yer aldığı listenin hazırlanmasında şahısların insanları etkileme yetenekleri, ellerindeki iktidarı ve finansal kaynaklarını ne kadar etkili kullanabildikleri göz önünde bulundurulduğunu bildirdi. 75 kişilik listede Erdoğan Mısır Devlet Başkanı Sisi ,İran Dini Lideri Hamaney gibi isimlerin gerisinde 48. sırada yer aldı...







Şi Cinping'in, son 4 yıldır ilk sırada yer alan Putin'i geçerek zirveye yükselmesi dikkati çekti.





Listenin ilk 10 ismi şu şekilde sıralanıyor:





1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping





2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin





3- ABD Başkanı Donald Trump





4- Almanya Başbakanı Angela Merkel





5- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos





6- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus





7- Microsoft’un kurucusu Bill Gates





8- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman





9- Hindistan Başbakanı Narendra Modi





10- Google’ın kurucularından Larry Page