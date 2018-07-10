Flynn’in davasında karar Ekim ayına kaldı









Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in avukatı, müvekkilinin yargılandığı davada karar aşamasına doğru ilerletmeye ve bu davayı artık geçmişte bırakmaya “istekli” olduğunu söyledi.





Avukat Robert Kelner bu açıklamayı Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan’ın yönettiği duruşmada yaptı. Flynn, 2016 başkanlık seçimlerden sonraki süreçte Rus yetkililerle temasları ve Türkiye adına lobi çalışmaları hakkında FBI’ya yalan beyanda bulunma suçlamasını kabul etmesinden bu yana ilk kez mahkemeye çıktı.





Avukat Kelner, Flynn’in bu davayı artık geride bırakmak istediğini söyledi. Ancak özel savcı Robert Mueller’ın ekibi, karar duruşmasının ertelenmesini talep etti. Flynn, Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesi ve Başkan Trump’ın adaleti engelleyip-engellemediği hakkında yürütülen soruşturmada Mueller’in ekibiyle işbirliği yapmaya devam ediyor.





Yargıç Sullivan da, kararı ertelemeyi kabul etti. İki taraf yargıca 24 Ağustos’a kadar yeni bir durum raporu sunacak ve daha sonra da 60 gün sonrasına, yani Ekim ayının ikinci yarısına denk gelecek şekilde karar duruşması tarihi belirlenecek.





Federal tüzüklere göre Flynn’in sıfır ya da 6 aya kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyor. Trump’ın seçim kampanyası ekibinin üst düzey isimlerinden biri olan ve yeni yönetimde de kısa süreliğine Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yürüten Flynn, duruşmanın ardından herhangi bir açıklama yapmadı.





Avukat Kelner, yargıç Sullivan’a, davanın esasını oluşturan unsurların karar duruşması tarihine kadar değişmeyeceğini söyledi. Sullivan da her iki tarafa, Flynn’in Mueller’ın ekibiyle yaptığı işbirliğine mikro düzeyde müdahil olmak istemediğini kaydetti.





Yargıç, bugünkü duruşmayı kısmen, karardan önce Flynn ve avukatlarla tanışmak için düzenlediğini kaydetti. Flynn’in geçen yıl suçunu itiraf ettiği duruşmayı başka bir yargıç yönetmişti ancak o yargıç davadan çekildikten sonra Sullivan görevlendirildi.





Flynn hakkındaki suçlamaları geçen yılın sonlarına doğru yapılan duruşmada kabul etmişti. Mahkemeye sunulan belgelerde Flynn'in "Yabancı hükümetlerle iletişimdeki diğer yanlış beyanlar" başlığı altında Türkiye'yle ilgili suçlamaları da kabul ettiği görülmüştü. Belgede, "7 Mart 2017'de Flynn, kendisi ve şirketi Flynn Intel Group (FIG)'un Türkiye Cumhuriyeti'nin yararına gerçekleştirdiği proje (Türkiye projesi) için Adalet Bakanlığı'na yabancı ajan yasası (FARA) uyarınca kayıt sundu. FARA kayıtlarında, Flynn yanlış beyanatlarda ve ihmallerde bulundu. Flynn, projeye Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar müdahil olduğunu bilmediği ve Türkiye projesinin, ABD'li işletmelerin Türkiye'de iş yapmaya olan güvenlerini geliştirmeye yönelik olduğu gönünde yalan beyan verdi. Flynn, “The Hill” adlı internet sitesinde 8 Kasım 2016'da kaleme aldığı makalenin kendi inisiyatifiyle yazıldığı şeklindeki ifadesinin yalan olduğunu, Türkiye'den yetkililerinin kendisini yönlendirdiğini sakladığını da itiraf etti" deniliyor.





İddialar nelerdi?





Amerika Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre Flynn Türkiye adına lobicilik faaliyeti yürütmek için Ekim Alptekin’e ait olan merkezi Hollanda'daki Inovo BV şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Ancak ne Alptekin ne de Flynn, o dönem bu anlaşmaya dair ABD Adalet Bakanlığı’na bilgi verdi.





O dönem “The Hill” adlı gazetede bir makalesi yayınlanan Flynn, Türkiye’nin desteğe ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve Erdoğan’ın Gülen’le ilgili uyarılarını gündeme getirmişti. Flynn, Gülen’e Amerika’da ‘güvenli liman’ sağlanmaması gerektiğini kaydetmişti.





Flynn, Inovo BV ya da Türk hükümetinden Fethullah Gülen karşıtı yazı yazması için talimat almadığını, yazı için de para almadığını söylüyordu.