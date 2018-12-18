Samanyolu Haber /Gündem / Flynn ilk defa hakim karşısına çıktı /18 Aralık 2018 22:14

Flynn ilk defa hakim karşısına çıktı

Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in davasına bakan mahkemenin yargıcı, Flynn hakkındaki kararın açıklanacağı oturumu 13 Mart’a erteledi.

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Başkent Washington’daki federal bölge mahkemesi yargıcı Emmet Sullivan, erteleme kararını, Flynn’in Rusya soruşturmasında savcılarla işbirliğini devam ettirebilmesine olanak tanımak için aldığını belirtti.

Flynn’in avukatları da, yargıcın sert çıkışlarının ardından kararın ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Yargıç Sullivan bu sabahki oturumda Flynn’i “ülkesini satmakla” suçlamıştı. Sullivan ayrıca Flynn’e, işlediği suç hakkında “nefretimi gizleyemiyorum” demişti.

Yargıcın bu sözleri, savcıların Flynn’in Rusya soruşturmasındaki işbirliği nedeniyle hapis cezası tavsiyesinde bulunmamasına rağmen, emekli generalin hapse gönderilebileceği tahminlerine yol açmıştı.

Avukatların erteleme talebi, yargıç Sullivan’ın Flynn’e, kararının bugün açıklanması halinde soruşturmadaki işbirliğinden dolayı hakettiği ceza indiriminden tam olarak faydalamayacağı uyarısının ardından geldi.

Flynn geçen yıl, Trump’ın yemin töreninden günler sonra Rusya’nın ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmelerin içeriği konusunda FBI’a yalan söylediğini kabul etmişti.
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