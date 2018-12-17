Flynn iddianamesinde iki AKP'li Bakanın da ismi çıktı



Alptekin, hakkında hazırlanan iddianameyle “gizli lobi faaliyetleri yürütmek, bir Türk vatandaşı hakkında karalama çalışmaları yapmak ve Türkiye’ye iadesini sağlamaya çalışmakla” suçlanıyor.











İddianamede isim belirtilmese de bahsedilen “Türk vatandaşının” Türkiye’nin 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ve Amerika’dan iadesini istediği Fethullah Gülen olduğu tahmin ediliyor.





İddianamede Gülen "imam, yazar ve siyasi figür" olarak tanımlanıyor. "Türk vatandaşının Türkiye ve diğer ülkelerde çeşitli okullar ve yardım kuruluşları ile faaliyet gösteren bir örgütün başında bulundğu" ifade ediliyor.









İddianamede “Sanıklar Türk vatandaşını siyasetçilerin ve kamuoyu gözünde itibarsızlaştırmayı ve nihai olarak da Türk vatandaşının iadesini amaçlamıştır” denildi.





Reuters, Alptekin hakkında iddianamede altı ayrı suç bulunduğunu da yazdı. Bunlar arasında FBI yetkililerine yalan beyanda bulunmak da yer alıyor. İddianamede Alptekin'in lobi faaliyetlerinde kullanılan şirketlerin faaliyetlerinin içeriği ve zamanlaması konusunda FBI'ya yalan beyanda bulunduğu belirtiliyor.





Virginia eyaletine bağlı Alexandria’daki mahkemeye sunulan iddianamede Alptekin’le birlikte Flynn’in eski iş ortaklarından Bijan Refikyan (Bijan Kian) da federal lobicilik yasalarını ihlalle suçlanıyor.





Refikyan duruşmadan sonra tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest kaldı, Alptekin ise ABD dışında bulunuyor.









İddianame, Washington’da karar verme süreçlerini manipüle etmek amacıyla Ukrayna, Türkiye ve diğer ülkelerden ABD’ye para akışını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller’ın soruşturmasından hareketle, kayıt dışı lobi faaliyetlerine yönelik artan baskının bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.





Türkiye adına lobi faaliyetlerine yönelik soruşturma 2016 yılında Trump’a siyasi danışmanlık yapan eski general ve işadamı Michael Flynn’in seçim günü “Hill” adlı haber sitesine ABD’de yaşayan ve Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen karşıtı yazı yazmasının ardından başlamıştı.





Fethullah Gülen için makalede “radikal İslamcı” ve “karanlık İslamcı molla” ifadeleri kullanılmıştı.





Savcılar Flynn ve şirketi Flynn Intel Group’un Türkiye adına para karşılığı lobi faaliyetinde bulunup-bulunmadığına yönelik soruşturma başlatmıştı.













"Ok yaydan çıktı"





Virginia Doğu Bölgesi savcılığının hazırladığı iddianamede Ekim Alptekin ve Bijan Kian arasındaki e-mail yazışmaları da yer alıyor. O yazışmalardan birinin konusu da Flynn'in kaleme aldığı ve 8 Kasım'da yayınlanan "Müttefikimiz Türkiye Krizde ve Yardımımıza İhtiyacı Var" başlıklı makale.





İddinamede Michael Flynn için "Şahıs A" ifadesi kullanılıyor. İddianameye göre, 4 Kasım 2016'da Flynn'in eski iş ortağı Kian Ekim Alptekin'e gönderdiği e-mailde "Ok yaydan çıktı!...Bu seçimden bir gün önce çok üst düzey bir ifşa" ifadesini kullanıyor. İddianameye göre, Flynn'in kaleme aldığı Gülen karşıtı makalenin taslak metni de e-maile ek olarak gönderilmiş.





İddianamede yer alan bir diğer dikkat çekici yazışmada yine Bijan Kian ve Ekim Alptekin arasında. 4 Ağustos 2016 tarihli yazışmada Bijan Kian Fethullah Gülen ve İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni arasında bir karşılaştırma yaparak şu satırları yazıyor:





"Gerçek hayattan bir örnek vereyim. Fransa'nın Neauphle-le Chateau bölgesinde bir elma ağacının altında oturan yumuşak dilli din adamı zararsız görünüyordu. Eşitlikten ve ruhanilikten söz ediyor, güç kazansa türbeye gidip siyasete ve yönetime bulaşmayacağını söylüyordu. Tanıdık geldi mi? Bir yıl sonra o yumuşak dilli ruhani adam İran'da İslam Devrimi'nin lideri oldu."





Bijan Refikyan (Bijan Kian), Gülen’in Türkiye’ya iade edilmesi gerektiği konusunda Kongre’yi ikna etmenin de dahil olduğu lobicilik projesinin başlatılmasına yardımcı olan isimdi.





Flynn ve Refikyan girişimiyle, eski bir FBI çalışanı tarafından yazılan “Fethullah Gülen: Soruşturmacılar için El Kitabı” adlı uzun bir dosya da hazırlanmıştı.









Ekim Alptekin de projenin finanse edilmesine yardımcı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir işadamı olarak biliniyor.





Michael Flynn, geçtiğimiz Aralık ayında Rusya soruşturması konusunda FBI yetkililerine yalan söylediğini itiraf ettiğinde, şirketlerin yabancı müşteriler adına yaptıkları çalışmaları kayıt altına almasını gerektiren yasaları defalarca ihlal ettiğini de kabul etmişti.





İddinamede isimleri açıklanmayan Türk siyasetçiler için "Türk lider 1", "Türk Bakan 1", "Türk Bakan 2" gibi kodlamalar kullanılıyor.





Bu ay başında Rusya soruşturmasını yürüten Mueller’ın savcı ekibi Flynn’in devam eden ancak ayrıntıları açıklanmayan soruşturmalarda önemli düzeyde yardımcı olduğu gerekçesiyle ne kadar ceza alması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmuş, savcılar Flynn’e merhametli bir ceza verilmesi gerektiği konusundaki görüşlerini dile getirmişti.





Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in ne kadar ceza alacağı yarın belli olacak.