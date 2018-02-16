Florida'da 17 kişinin öldüğü okul saldırısını ırkçılar üstlendi

ABD'nin Florida eyaletinde son 6 yılın en ölümcül okul saldırısını gerçekleştiren saldırgan Nikolas Cruz'un aşırı sağcı 'Florida Cumhuriyeti' adlı grubun üyesi olduğu ve grupla birlikte askeri eğitimlere katıldığı ortaya çıktı.





Florida'da bir okulda 17 kişiyi öldüren Nikolas Cruz adlı saldırganın ırkçı "Florida Cumhuriyeti" (Republic of Florida — ROF) grubunun üyesi olduğu belirlendi.





Saldırganın grupla bağlantısına ilk işaret eden, "Karalama Karşıtı Birlik" adlı oluşum oldu:





"Irkçı grubun lideri Jordan Jereb, saldırgan Cruz'un ROF üyesi olduğunu beyan etti. Jereb, Cruz'un Tallahassee bölgesinde ROF ile birlikte askeri eğitimlere katıldığını da anlattı."





Associated Press ajansı da Cruz ile ROF adlı ırkçı grubun bağlantısını teyit etti ancak bu bağlantı henüz adli makamlar tarafından doğrulanmış değil.





FBI uyarılmıştı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) geçen sene saldırgan Nikolas Cruz ile ilgili ihbar alındığını doğrulayan bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan bir FBI yetkilisi, geçen sene Cruz'la ilgili ihbarların nasıl değerlendirildiğinin ve FBI'ın bir ihmalinin olup olmadığının araştırılacağını açıkladı.





Cruz'un YouTube'da yaptığı bir yorumda "Profesyonel bir okul saldırganı olacağım" ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı.





FBI yetkilileri yorumun kim tarafından yapıldığı ve yorumu yapan kişinin konumu hakkında bir bilgiye sahip olunmadığını belirtti.





YouTube'daki yorumu görerek yetkilileri uyaran Ben Bennight geçen sene FBI tarafından sorgulandığını fakat bunu takip eden bir adım atılmadığını söyledi. Bennight saldırıdan hemen sonra tekrar sorgulandı.





Trump'ın hedefi 'akıl sağlığı'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de son 6 yılın en ölümcül okul saldırısı hakkında yaptığı konuşmada saldırganın 'akıl sağlığına' işaret ederek "Bu zorlu konuyla mücadele edeceğiz" dedi. Saldırıyla ilgili ulusa seslenen Trump şunları söyledi:





"Amerikan okullarında hiçbir çocuk ve öğretmen tehlike altında olmayacak. Hiçbir ebeveyn sabahları çocuklarına 'hoşça kal' derken korku hissetmeyecek. Ulus olarak birlik olalım ve gözyaşımızı silerek daha iyi bir gelecek için çaba gösterelim."





?Okullardaki güvenliğe işaret eden Trump, yerel idarecilerle saldırının soruşturulması için birlikte çalıştıklarını vurguladı.





Trump saatler önce Twitter'da paylaştığı mesajında da, "Florida saldırganının akıl hastası olduğuna yönelik çok işaret var" demiş ve saldırganın komşuları ve okul arkadaşlarının ciddi bir problem olduğunu bildiklerini söylemişti. Trump, "Bu tip durumlar yetkililere tekrar ve tekrar bildirilmeli" dedi.