Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Zarrab yeniden anlatmaya başladı /30 Kasım 2017 18:00

Flaş! Zarrab yeniden anlatmaya başladı

ABD'de devam eden İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davasında Reza Zarrab yeniden tanık kürsüsünde. Zarrab bugünkü duruşmaya mahkum kıyafetiyle değil, takım elbiseyle getirildi.

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Zarrab: Cezaevinde tehdit edildiğim için FBI korumasına girdim

Duruşmayı izleyen Law360 muhabiri Pete Brush, Reza Zarrab'ın Manhattan'daki cezaevinde tehdit edildiğini açıkladığını aktarıyor.

Savcı: Neden FBI koruması altına alındın?

Zarrab: Güvenlik nedeniyle, cezaevinde aldığım tehditler nedeniyle...

Zarrab ikinci gün oturumuna "jilet gibi" bir takım elbise ile getirildi

New York'ta Reza Zarrab'ın ifade verdiği ve Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davanın ikinci gün oturumu başladı.

CourthouseNews muhabiri Adam Klasfeld, Zarrab'ın duruşmaya "jilet gibi" bir kravatsız takım elbise ile getirildiğini bildirdi.

Klasfeld, paylaşımına "Cezaevi kıyafetleri artık yok" diye de ekledi.

Klasfeld, duruşma salonundan yaptığı paylaşımda, savcının da ilk fark ettiği noktanın Zarrab'ın değişen elbisesi olduğunu aktardı.
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