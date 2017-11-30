Flaş! Zarrab yeniden anlatmaya başladı

Zarrab: Cezaevinde tehdit edildiğim için FBI korumasına girdim





Duruşmayı izleyen Law360 muhabiri Pete Brush, Reza Zarrab'ın Manhattan'daki cezaevinde tehdit edildiğini açıkladığını aktarıyor.





Savcı: Neden FBI koruması altına alındın?





Zarrab: Güvenlik nedeniyle, cezaevinde aldığım tehditler nedeniyle...





Zarrab ikinci gün oturumuna "jilet gibi" bir takım elbise ile getirildi







New York'ta Reza Zarrab'ın ifade verdiği ve Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davanın ikinci gün oturumu başladı.





CourthouseNews muhabiri Adam Klasfeld, Zarrab'ın duruşmaya "jilet gibi" bir kravatsız takım elbise ile getirildiğini bildirdi.





Klasfeld, paylaşımına "Cezaevi kıyafetleri artık yok" diye de ekledi.





Klasfeld, duruşma salonundan yaptığı paylaşımda, savcının da ilk fark ettiği noktanın Zarrab'ın değişen elbisesi olduğunu aktardı.