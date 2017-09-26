FLAŞ... Üniversiteye giriş sınav sistemi değişti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç akademik yıl açılış töreninde konuştu.Saraç'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:







* Akademik yıldaki hedefimiz araştırma üniversiteleri başlığımızdır. Araştırma üniversitelerinde YÖK olarak verimli, gelişmelerimize katkı sağlayacak ortaklıklar olacaktır. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir. Dolayısıyla bu durum belirli zaman aralıklarında değişiklik zorunlu olmaktadır.





'SINAVSIZ GEÇİŞ ŞU AN MÜMKÜN DEĞİL'





* Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye'ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Şu an uygulanan sistem iki aşamalı. İlki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. Şu an var olan 18 puan türü yönetilmesi gereken süreci zorlaştırıyor. Bazı programlar için aday havuzunu daraltmakta. 18 puan türünü azaltmaya gidiyoruz.





* Temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Her bir puan türünde temel Türkçe ve matematiğin katkısı olacak. Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.





* Sorular eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak.





Sputnik