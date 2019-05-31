[FLAŞ] Üç ayda herkes 839 dolar fakirleşti

2018'in son çeyreği itibarıyla ekonomik krize (resesyon) giren Türkiye 2019 yılında küçülmeye devam etti.

Türkiye'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,6 azaldı. GSYH 2018'in son üç ayında da yüzde 3 azalmıştı.

Böylece fert başına gelir 839 dolar gerileyerek 8 bin 507 dolara indi.

Türkiye'de milli gelir azalmaya devam ediyor.

TARIM HARİÇ BÜTÜN SEKTÖRLER ÇÖKTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2019'un ilk çeyreğinde sanayi yüzde 4,3 ve inşaat yüzde 10,9 daraldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörü de yüzde 4 küçüldü. Tarım ise yüzde 2,5 büyüdü.







Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,3 azaldı.





İlk çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH , bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 arttı.







KAMU HARCAMALARI İLE DARALMANIN BOYUTU KÜÇÜLTÜLDÜ





Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4,7 azaldı.





Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 arttı.





SERMAYE ERİDİ





"Gelir oluşturma yeteneğine sahip mali veya fiziksel her türlü varlık" olarak tanımlanan sabit sermaye oluşumu ise yüzde 13 geriledi.





Bu da gösteriyor ki krizden çıkış için gerekli yatırımlar ilk üç ayı takip eden dönemde de artmayacak.







Mal ve hizmet ihracatı yüzde 9,5 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 28,8 azaldı.



