[FLAŞ] Üç ayda herkes 839 dolar fakirleşti

2018'in son çeyreği itibarıyla ekonomik krize (resesyon) giren Türkiye 2019 yılında küçülmeye devam etti.
Türkiye'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,6 azaldı. GSYH 2018'in son üç ayında da yüzde 3 azalmıştı.
Böylece fert başına gelir 839 dolar gerileyerek 8 bin 507 dolara indi.
Türkiye'de milli gelir azalmaya devam ediyor.
TARIM HARİÇ BÜTÜN SEKTÖRLER ÇÖKTÜ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2019'un ilk çeyreğinde sanayi yüzde 4,3 ve inşaat yüzde 10,9 daraldı.
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörü de yüzde 4 küçüldü. Tarım ise yüzde 2,5 büyüdü.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,3 azaldı.
İlk çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH , bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 arttı.
KAMU HARCAMALARI İLE DARALMANIN BOYUTU KÜÇÜLTÜLDÜ
Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4,7 azaldı.
Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 arttı.
SERMAYE ERİDİ
"Gelir oluşturma yeteneğine sahip mali veya fiziksel her türlü varlık" olarak tanımlanan sabit sermaye oluşumu ise yüzde 13 geriledi.
Bu da gösteriyor ki krizden çıkış için gerekli yatırımlar ilk üç ayı takip eden dönemde de artmayacak.
Mal ve hizmet ihracatı yüzde 9,5 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 28,8 azaldı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 20,9 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10,8 arttı.
İşgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 39,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,3'ten yüzde 40,8'e düştü.
İktisatçılar rakamları, "Krizden çıkış uzun sürecek. Rakamlar milli gelirdeki düşüşün nisan-mayıs-haziran döneminde de devam edeceğini gösterecek kadar vahim." diye nitelendi.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, büyüme verilerini şahsi Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.
2019'un ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 2,6 küçüldüğünü belirten Eğilmez, "Enflasyon da yüzde 19,5 olduğuna göre slumpflasyon devam ediyor." dedi.