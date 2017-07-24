Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! 'Türkiye kumar oynuyor' /24 Temmuz 2017 12:31

Flaş! 'Türkiye kumar oynuyor'

Ankara ile Berlin arasında son dönemde gerilen ilişkilere yönelik Almanya Ekonomi Bakanı Wolfgang Schaeuble'den çok sert bir açıklama geldi.

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Almanya’dan çok sert Erdoğan eleştirisi: Kumar oynuyor

Reuters’ın, “Schaeuble: Erdoğan Almanya’yla yüzlerce yıllık ilişkisiyle kumar oynuyor” başlığıyla geçtiği haberde deneyimli ekonominin sözlerine yer verdi.


NATO müttefikiyle tansiyonun gerilmesi sonrasında Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’e konuşan Schaeuble, “Yüzyıllara dayanan ortaklığımızı tehlikeye atıyor. Çok dramatik bir durum çünkü bizi birbirimize bağlayan çok unsur var. Şantaja maruz kalmayı kabul edemeyiz” dedi.

Almanya Cumhurbaşkkanı Frank-Walter Steinmeier de dün, ülkesinin aldığı yaptırım kararına destek verdiğini söylerken Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sağ kolu Peter Altmaier de diyalog çağrısı yapmıştı.
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