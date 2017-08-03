Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Türkiye, 'Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni terör örgütü olarak tanıdı /03 Ağustos 2017 14:02

FLAŞ... Türkiye, 'Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni terör örgütü olarak tanıdı

Türkiye Cumhuriyeti, Çin basınında yer alan haberlere göre Doğu Türkistan İslami Hareketi’ni resmen terör örgütü olarak tanıdı.

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Çin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye’nin Doğu Türkistan İslami Hareketi’ni terör listesine almasından övgüyle bahsetti.

Çin’in ‘terör örgütü’ olarak kabul ettiği Doğu Türkistan İslami Hareketi 1989 yılında Uygur Türkleri tarafından Uygur Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığı elde etmek için kuruldu. Grubun Çin’de bir dizi saldırıyı üstlendiği biliniyor.

İki bakanın görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Çin’in resmi haber sitesine göre şunları söyledi:
 “Bölgemizde ve kendi ülkemizde Çin’e karşı oluşturulan hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Çin’i hedef alan medya raporlarını da elimine edeceğiz.”

Euronews
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