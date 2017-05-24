Samanyolu Haber /Dünya / Flaş! Trump avukat tuttu /24 Mayıs 2017 22:22

Flaş! Trump avukat tuttu

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Başkanlık seçimlerine Rusların müdahale etmesine yönelik olarak yürütülen soruşturmada, ABD Başkanı Donald Trump’ı Newyork’ta bir avukatlık bürosunun başında olan Marc Kasowitz savunacak.

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 Kasowitz, hukuki konularda onlarca yıldır Trump’ı temsil eden ve Trump’ın oldukça güvenini kazanmış bir isim olarak değerlendiriliyor. Kasowitz’in önceden beri Trump’la uyum içinde olduğu ve başkan olduktan sonra da ilişkilerinin devam ettiği, Trump’la düzenli olarak görüştükleri biliniyor.

Trump’ın, dönemsel olarak anlaşabileceği Washington’da ikâmet eden bir avukat yerine, uzun dönemdir birlikte çalıştığı New York’tan Kasowitz’i tercih etmesi, ciddi bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, Kasowitz ile çalışma şeklinin nasıl olacağının tam olarak belli olmadığını, ancak davaya bakan Robert Mueller’in yaz aylarında davaya hız vereceği düşünüldüğünde, Kasowitz ile çalışma şeklinin de yaza doğru netlik kazanacağını ifade ediyorlar.

Eğer Trump FBI Direktörü olarak eski senatör Joe Lieberman’ı seçerse, bu durumda Lieberman’ın Kasowitz’in New York’lu hukuk bürosu Kasowitz, Benson Torres LLP’nin ortaklarından olması dolayısıyla muhtemel yeni bir çıkar çatışmasına yol açacak. Amerika’nın İsrail büyükelçisi David Friedman da, Mart ayında kendisi teyit edene kadar Kasowitz’in ortaklarındandı.

Kasowitz, geçmişte Fox New eski sunucusu Bill O’Reilly’nin de aralarında bulunduğu önde gelen birçok kişinin avukatı olarak görev yaptı.
Aynı zamanda, Trump Üniversitesi de dahil olmak üzere Trump hakkında açılan birçok davada Trump’ı temsil etti. Kasowitz, geçtiğimiz yıl sonbaharda iki kadının birkaç yıl önce Trump’un kendilerine cinsel dokunma içerikli uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasının tam da başkanlık seçimleri sırasında New York Times gazetesinde yer almasından sonra da Trump’ı savunmuş, ancak haberin tekzip edilmesini sağlayamamıştı.

Kişisel konularda Trump’ı halen temsil eden Michael Cohen, Kasowitz ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Kasowitz de bugüne kadar konu ile ilgili olarak herhangi bir yorum 

washingtonhatti.com
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