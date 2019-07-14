Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Tren yolunun istinat duvarı çöktü /14 Temmuz 2019 18:05

[FLAŞ] Tren yolunun istinat duvarı çöktü

Samsun-Sivas arasındaki demiryolunun iyileştirme çalışmaları devam ederken istinat duvarlarının yağan yağmur nedeniyle çökmesi dikkat çekti. Yaya kaldırımıyla istinat duvarı arasındaki insan girebileceği boşluklar halkı tedirgin etti.

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2015 yılının Eylül ayında yaklaşık 1 milyar 200 milyona ihale edilen Samsun- Sivas demiryolu hattındaki modernizasyon çalışmaları devam ederken, kuzey-güney koridorundaki yük trafiğinin demiryollarına aktarılması amaçlanan hattın bazı istinat duvarları çöktü.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Yenilendiği açıklanan ve her tarafı boyanan istinat duvarları, yağan yağmurlar sonucu çökmeye başladı. İlkadım Anadolu Mahallesi Nuri Cedit Sokak'ta çöken istinat duvarı kazalara davetiye çıkarırken, duvarın birçok yerinde yarıklar oluştu. Kaldırımla istinat duvarı arasında derin çukurlar oluşması mahalle halkını tedirgin etti.



2 METRELİK ÇUKURLAR OLUŞTU

Kazaya davetiye çıkaran çöküntünün aşırı yağışlardan kaynakladığını mahalle sakinleri tarafından belirtilirken, istinat duvarı bir kısmının yenilenmediği de iddia edildi. İstinat duvarlarının her yeri boyanırken, yenilenmeyen duvarların çatlaklarının kapatılması için ince sıva yapıldığı öne sürüldü. Çökme sonucunda 2 metrelik çukurlar meydana gelirken, TCDD istinat duvarlarını güçlendirme çalışmalarına başladı.
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