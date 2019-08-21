Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] Trabzonspor transferde bombayı patlattı /21 Ağustos 2019 21:00

[FLAŞ] Trabzonspor transferde bombayı patlattı

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu yıllık 1 milyon 500 bin Euro kazanacak.

SHABER3.COM

Trabzonspor uzun zamandır görüşme halinde olduğu İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde oyuncuyla bir yılı opsiyonlu üç yıllık (2+1) anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Son olarak Liverpool forması giyen Sturridge’nin bonservisi 2 aydır elindeydi. Futbolcu yılllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacak. Oyuncuya 2 milyon Euro da imza bedeli verilecek. Ayrıca, yapılan transfer kapsamında futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli de ödenecek.

Sturridge, devam eden sezonlar için kulüpte devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecek.

29 yaşındaki futbolcu daha önce Manchester City, Chelsea ve Liverpool formaları giydi. Sturridge’nin kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 İngiltere Premier Ligi ve 2 de İngiltere Federasyon Kupası bulunuyor. Futbolcu profesyonel kariyeri boyunca toplam 312 maça çıktı ve 111 gol atıp 42 asist yaptı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [FLAŞ] Trabzonspor transferde bombayı patlattı Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:08