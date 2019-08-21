[FLAŞ] Trabzonspor transferde bombayı patlattı

Trabzonspor uzun zamandır görüşme halinde olduğu İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde oyuncuyla bir yılı opsiyonlu üç yıllık (2+1) anlaşma yapıldığı duyuruldu.







Son olarak Liverpool forması giyen Sturridge’nin bonservisi 2 aydır elindeydi. Futbolcu yılllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacak. Oyuncuya 2 milyon Euro da imza bedeli verilecek. Ayrıca, yapılan transfer kapsamında futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli de ödenecek.





Sturridge, devam eden sezonlar için kulüpte devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecek.





29 yaşındaki futbolcu daha önce Manchester City, Chelsea ve Liverpool formaları giydi. Sturridge’nin kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 İngiltere Premier Ligi ve 2 de İngiltere Federasyon Kupası bulunuyor. Futbolcu profesyonel kariyeri boyunca toplam 312 maça çıktı ve 111 gol atıp 42 asist yaptı.